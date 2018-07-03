Городская власть ответила на петицию об электронном билете Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Электронный билет (e-ticket) в общественном транспорте г. Сумы».

«Предлагаю сумской власти прекратить лоббировать интересы частных перевозчиков и начать с реформ в транспортной сфере по примеру европейских городов. Наш город уже давно требует введения системы электронного билета в городском транспорте (троллейбусы, автобусы, маршрутки (хотя от последних тоже должны отказаться!).

Плюсы внедрения электронного билета в общественном транспорте:

- ведение электронного билета значительно упростит работу водителям общественного транспорта;

- будет вестись реальный оборот пассажиропотока;

- электронный билет значительно упростит оплату проезда пассажирам в общественном транспорте (такой вид оплаты будет чрезвычайно удобным и доступным);

- такая система оплаты за проезд действует во многих городах Европы.

Реализация проекта:

1. возможность оплаты банковской картой;

2. возможность оплаты через мобильный телефон (создание специального приложения для смартфонов на операционной системе Android, iOS, Windows);

3. возможность оплаты самим электронным билетом;

4. возможность выбирать номинал билетов: одноразовый, месячный, полугодовой, годовой;

5. возможность выбирать билеты по виду транспорта: билеты, которые дают возможность оплаты проезда только в электротранспорте, только в маршрутках; возможность оплаты во всех видах общественного транспорта.

Упорядочится учет всех пассажиров. То есть, наконец, будет вестись прозрачный учет пассажиропотока и доходов в маршрутках и троллейбусах, ведь каждая оплата за проезд будет учтена системой и позволит оптимизировать городские маршруты.

6. Будет усилена безопасность. Водители будут лучше следить за дорогой, а не будут кассирами, инспекторами по льготам и т.п.

7. Электронный билет - это удобно для людей, поскольку будут действовать различные системы скидок. Для маршруток будут внедрены различные системы лояльности.

8. Единый билет будет действовать на всех маршрутах с возможностью пересадки в другие автобусы в течение определенного срока.

9. Перевозчик будет получать средства только за выполненную работу - за наезженные километры, что будет положительно влиять на формирование стоимости проезда.

10. При прозрачной и законной системе внедрения системы е-билета перевозчик получает возможность инвестировать и развивать транспортную отрасль г. Сумы. Соответственно, пассажир будет получать услуги высшего качества.

11. При безналичной форме оплаты за проезд перевозчик будет получать облегчение процедуры кредитования, приносящие возможность обновить таксопарк. Соответственно, пассажир будет получать европейские стандарты обслуживания.

12. Оптимальное распределения пассажиропотоков. Будет легче вычислить необходимое количество машин на маршруте.

13. Водители не будут забирать средства, которые получали от жителей города. Эти средства пойдут на развитие и улучшение транспортной сети нашего города.

14. Жители, оплатив определенную сумму за месяц, смогут безлимитно пользоваться общественным транспортом г. Сумы », - писал автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.

Ответ на электронную петицию:

«Отделом информационных технологий и компьютерного обеспечения рассмотрено петицию «Электронный билет (e-ticket) в общественном транспорте г. Сумы», размещенную на веб-портале «Единая система местных птицей».

По этому поводу сообщаем следующее. Городской программой «Автоматизация муниципальных телекоммуникационных систем на 2017-2019 годы в г. Сумы» предусмотрена задача 1.3 «Реализация пилотного проекта по информатизации сферы пассажирских перевозок города Сумы» (подпрограмма 8 «Реализация пилотных проектов по внедрению электронных сервисов»).

Поэтому, учитывая вышеизложенное, затронутые в петиции вопросы будут решены при выполнении соответствующей задачи городской программы».

А вот как решается (или не решается) эта программа не сообщается.

Напомним: на подобную петицию месяц назад городская власть ответила, что городской совет не смог найти необходимое количество голосов на сессии ни за, ни против создания системы «Электронный билет» во время голосования на сессии. Отвечал тот же отдел информационных технологий и компьютерного обеспечения.