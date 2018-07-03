Сумчане просят очистить детские площадки от пьяниц На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Запретить курение и распитие алкогольных напитков на детских площадках».

«В Украине есть Закон, запрещающий курение и распитие алкогольных напитков в общественных местах. Только этот Закон никто не выполняет!

Очень надоело, что детские площадки по радиусу вечером напоминают кабак с разложенными пивом и рыбой, где посетители еще и курят. Рядом играют дети свои и чужие!

О каком здоровье будущих поколений можно говорить?...

Предлагаю глобально решать вопрос: установить вывески на детских площадках, информирующие о запрете курения и распития алкоголя, регулярные рейды сотрудников полиции, муниципальной охраны или других уполномоченных служб, проведение мероприятий, профилактических бесед и штрафов для нарушителей!

Если наша страна идет по пути развития, то давайте потихоньку и менять отношение граждан к выполнению Законов», - пишет автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.

Дата початку сбора подписей: 20 июля 2018 г. До конца сбора подписей осталось: 41 день. По состоянию на 24 июля петицию подписали 67 человек из 250 необходимых.