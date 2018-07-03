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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:05128

Сумчане просят очистить детские площадки от пьяниц

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Запретить курение и распитие алкогольных напитков на детских площадках».

«В Украине есть Закон, запрещающий курение и распитие алкогольных напитков в общественных местах. Только этот Закон никто не выполняет!

Очень надоело, что детские площадки по радиусу вечером напоминают кабак с разложенными пивом и рыбой, где посетители еще и курят. Рядом играют дети свои и чужие!

О каком здоровье будущих поколений можно говорить?...

Предлагаю глобально решать вопрос: установить вывески на детских площадках, информирующие о запрете курения и распития алкоголя, регулярные рейды сотрудников полиции, муниципальной охраны или других уполномоченных служб, проведение мероприятий, профилактических бесед и штрафов для нарушителей!

Если наша страна идет по пути развития, то давайте потихоньку и менять отношение граждан к выполнению Законов», - пишет автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.

Дата початку сбора подписей: 20 июля 2018 г. До конца сбора подписей осталось: 41 день. По состоянию на 24 июля петицию подписали 67 человек из 250 необходимых.

Право Петиция Распитие спиртного
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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