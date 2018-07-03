На Сумщине задержали молдаванина, который пытался незаконно пересечь границу В Белопольском районе пограничники Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины.

От участкового инспектора пограничной службы поступила информация о том, что неподалеку от границы в районе населенного пункта Рыжевка находится неизвестный, который намерен попасть на территорию России.

Немедленно выдвинувшись на указанное направление, группа реагирования задержала гражданина Молдовы. Иностранец пытался незаконно пересечь границу с территории Украины на территорию России в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 30-летнего мужчину составлены административные материалы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП. Кроме этого, в отношении него принято решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на пять лет, а также о принудительном возвращении за пределы территории Украины.