На Сумщине задержали молдаванина, который пытался незаконно пересечь границу

От участкового инспектора пограничной службы поступила информация о том, что неподалеку от границы в районе населенного пункта Рыжевка находится неизвестный, который намерен попасть на территорию России.
Немедленно выдвинувшись на указанное направление, группа реагирования задержала гражданина Молдовы. Иностранец пытался незаконно пересечь границу с территории Украины на территорию России в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска.
За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 30-летнего мужчину составлены административные материалы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП. Кроме этого, в отношении него принято решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на пять лет, а также о принудительном возвращении за пределы территории Украины.
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