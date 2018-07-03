Армянин и азербайджанец пытались подкупить сумских пограничников В пунктах пропуска пограничники Сумского отряда зафиксировали попытки втягивания пограничников в противоправную деятельность.

В пункте пропуска «Бачевск» во время проведения пограничного контроля в отношении гражданина Армении, который въезжал в Украину автомобилем марки «Mercedes-Benz», стражи границы обнаружили наличие в предоставленном паспортном документе 2-х отметок Госпогранслужбы Украины о пересечении государственной границы Украины не установленного образца.

В ходе выяснения происхождения отметок, иностранец с целью не привлечение его к уголовной ответственности по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 1000 рублей РФ.

А в пункт пропуска «Великая Писаревка» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин Азербайджана. Во время прохождения пограничного контроля мужчина с целью беспрепятственного пропуска через границу на территорию Украины предоставил пограничнику денежное вознаграждение в размере 20 долларов США.

Сейчас пограничники приняли все необходимые меры для прекращения выявленных правонарушений, а самих правонарушителей передали работникам полиции для принятия соответствующих правовых решений.