В Сумах друзья пьяного водителя, чтобы «откупить» товарища, предлагали копам взятку (видео)

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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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22 июля, около 6 часов утра, на улице Харьковской, экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ-21104 за нарушение ПДД.

За рулем находился 26-летний мужчина, который имел явные признаки алкогольного опьянения. Водитель не предоставил патрульным никаких документов для проверки, а затем начал убеждать, что он не управлял авто. На помощь инспекторам также прибыли сотрудники отдела мониторинга и аналитического обеспечения УПП в Сумской области.

Чтобы избежать административной ответственности, водитель-нарушитель предложил полицейским решить этот вопрос мирным путем. Впоследствии к нему присоединились пассажир и знакомый, который пришел на помощь. Сначала пассажир предложил полицейским 400 американских долларов, а другой предложил 300 евро за не привлечение водителя к ответственности. Работники отдела мониторинга и аналитического обеспечения управления неоднократно предупреждали мужчин об ответственности за такие действия, впрочем, их это не остановило.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции для фиксации данного факта. В присутствии двух свидетелей водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, поэтому инспекторы составили на него административный протокол по ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, водителем, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП.

Право Взятка Патрульная полиция Пьяный за рулем
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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