Сумчан запрошують на відкриття виставки скульптури Виставка скульптури Заслуженого художника України, члена Національної спілки художників України Олега Прокопчука відбудеться у художній галереї «Наша».

Відкриття виставки у четвер, 26 липня, о 17:30. Триватиме виставка до 19 серпня.

Художня галерея «Наша» на Псільській» знаходиться на території римсько-католицького храму на вул. Псільська, 1.