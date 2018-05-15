Сумчан запрошують на відкриття виставки скульптури

Відкриття виставки у четвер, 26 липня, о 17:30. Триватиме виставка до 19 серпня.
Художня галерея «Наша» на Псільській» знаходиться на території римсько-католицького храму на вул. Псільська, 1.
17 липня о 17 годині відбудеться відкриття виставки художника-кераміста Леонтія Костура....
2 июля в Сумской городской галерее состоится открытие выставки акварельной живописи «Сергей Филоненко (1950-2016)»....
В преддверии профессионального праздника в Сумах полиция продемонстрирует свое оружие и оснащение....
4 июня в отделе литературы по искусству Центральной городской библиотеки им. Т. Г. Шевченко открылась выставка вязаных игрушек и вышитых...
17 травня о 16.00 в конгрес-центрі СумДУ (вулиця Покровська, 9/1) відкриється фотовиставка «Погляд Майбутнього»....