Сумчан приглашают на уникальный бревет Открыта регистрация на уникальный в своем роде бревет 200 км «Ахтырская подкова».

В чем его уникальность, рассказывает активная участница сумского велодвижения Марина Мороз.

В идее: группы одновременно стартуют из Сум, Полтавы и Харькова. В относительно общее время встречаемся на КП в Ахтырке, шинок «Подкова». Общаемся часок-другой.

Из Ахтырки каждая группа возвращается в свой город.

«Ахтырская подкова», как никакой другой, подходит для тех, кто еще не «катал» и решился бросить вызов 200 км. Спокойно проехать, познакомиться с коллегами из других городов.

Милости просим!», - написала она на странице в Фейсбуке Сумского рандоннерского клуба.

Регистрация здесь. Сам заезд пройдет 28 августа. Маршрут: Сумы – Тростянец – Ахтырка – Купьеваха – Ахытрка – Сумы. 200 км нужно проехать за 13,5 часов. Регистрация для сумчан стоит 160 грн.