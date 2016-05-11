Сумчан приглашают на уникальный бревет

В чем его уникальность, рассказывает активная участница сумского велодвижения Марина Мороз.
В идее: группы одновременно стартуют из Сум, Полтавы и Харькова. В относительно общее время встречаемся на КП в Ахтырке, шинок «Подкова». Общаемся часок-другой.
Из Ахтырки каждая группа возвращается в свой город.
«Ахтырская подкова», как никакой другой, подходит для тех, кто еще не «катал» и решился бросить вызов 200 км. Спокойно проехать, познакомиться с коллегами из других городов.
Милости просим!», - написала она на странице в Фейсбуке Сумского рандоннерского клуба.
Регистрация здесь. Сам заезд пройдет 28 августа. Маршрут: Сумы – Тростянец – Ахтырка – Купьеваха – Ахытрка – Сумы. 200 км нужно проехать за 13,5 часов. Регистрация для сумчан стоит 160 грн.
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