Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00153

Сумчан приглашают на уникальный бревет

Открыта регистрация на уникальный в своем роде бревет 200 км «Ахтырская подкова».

В чем его уникальность, рассказывает активная участница сумского велодвижения Марина Мороз.

В идее: группы одновременно стартуют из Сум, Полтавы и Харькова. В относительно общее время встречаемся на КП в Ахтырке, шинок «Подкова». Общаемся часок-другой.

Из Ахтырки каждая группа возвращается в свой город.

«Ахтырская подкова», как никакой другой, подходит для тех, кто еще не «катал» и решился бросить вызов 200 км. Спокойно проехать, познакомиться с коллегами из других городов.

Милости просим!», - написала она на странице в Фейсбуке Сумского рандоннерского клуба.

Регистрация здесь. Сам заезд пройдет 28 августа. Маршрут: Сумы – Тростянец – Ахтырка – Купьеваха – Ахытрка – Сумы. 200 км нужно проехать за 13,5 часов. Регистрация для сумчан стоит 160 грн. 

Спорт Бревет Велоспорт
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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