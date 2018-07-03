На Сумщине раскрыли жестокое убийство бомжа Чтобы «вычислить» подозреваемого в убийстве 63-летнего ахтырчанина, детективам пришлось не только опросить несколько сотен человек, но и просмотреть записи более десятка камер видеонаблюдения.

Сообщение о мертвом мужчине, найденном у подъезда одного из ахтырских многоквартирных домов, поступило в местную полицию в 3:30 утра воскресного дня. На место происшествия немедленно отправилась следственно-оперативная группа полиции.

С первого взгляда стало сразу понятно, что мужчину убили - на его теле судмедэксперты насчитали более десяти ножевых ранений, нанесенных потерпевшему в область груди и живота.

Как выяснили сыщики, убитый - 63-летний местный житель, который, хотя и имел свое жилье, вел бродяжнический образ жизни, иногда злоупотреблял спиртным и перебивался случайными заработками. Чтобы выяснить обстоятельства смерти мужчины, полицейским пришлось восстановить последний день его жизни чуть ли не по минутам. Однако ни один вероятный подозреваемый из числа знакомых и друзей погибшего в поле зрения полицейских не попал. «Стало понятно, что к смерти мужчины приложило «руку» постороннее лицо, - говорит начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Следовательно, на поиски злоумышленника были брошены все резервы Ахтырского отдела полиции и ориентирован весь личный состав. Полицейские опросили всех жителей дома, где нашли тело, и всех окружающих многоэтажек. Были пересмотрены записи более десятка камер видеонаблюдения, расположенных на улице и в помещениях расположенных рядом магазинов, опрошены владельцы и работники этих торговых точек. И такая работа дала свой результат: детективы «вычислили» одного из посетителей местного магазина, который мог быть причастен к убийству».

Санкционированный судом обыск жилья подозреваемого только подтвердил предположения правоохранителей: были найдены стопроцентные вещественные доказательства, которые свидетельствовали о том, что именно этот 49-летний ахтырчанин убил бездомного. Мужчина и раньше имел неприятности с законом и был в прошлом осужден за совершение разбойного нападения.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства окончательно выясняются мотивы и обстоятельства убийства. Подозреваемому объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), пока на рассмотрение суда вынесено ходатайство об определении злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ахтырчанину грозит от 10 до 15 лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.