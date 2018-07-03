Путивлянка стала жервой псевдобанкира

С сообщением о мошенничестве на линию «102» обратилась 55-летняя женщина. Полицейским она рассказала, что ей на мобильный поступило смс-сообщение о блокировке ее банковской карты. А когда она связалась по указанному номеру телефона, трубку поднял мужчина, так называемый работник банка, и под предлогом возобновления действия карточки, выведал секретную информацию и полностью опустошил ее счет.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведут поиски злоумышленника. А правоохранители в очередной раз предостерегают жителей области от «банковских» злоумышленников и обращаются к гражданам с просьбой быть менее доверчивыми с телефонными собеседниками, не называть им своих персональных данных и секретной информации по банковской карте. И помните: настоящие банкиры все операции проводят только в учреждениях банка, а подобные предложения поступают только от мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
Жертвами злоумышленников стали жительницы Середина-Будского и Конотопского районов, меняя старые деньги на новые и спасая сына от несуществующей уголовной ответственности....
Происшествие случилось на улице Данила Галицкого. 16 июля около 14.00 патрульные получили сообщение о мужчине, который может быть причастен к...
Пытаясь сэкономить на приобретении видеокарты для компьютера, человек заказал ее на интернет-сайте почти за 4000 гривен. Товар он получил. Но,...
Несмотря на неоднократные предупреждения и проводимую правоохранительными органами и средствами массовой информации разъяснительную работу, телефонные мошенники чуть ли не ежедневно...
Только за последние дни псевдобанкиры обогатились за счет доверчивых жителей Сумщины более чем на 30 тыс. гривен....