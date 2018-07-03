Путивлянка стала жервой псевдобанкира Жертвой афериста стала 55-летняя путивлянка, которая под предлогом разблокирования банковской карты, осталась без почти 11 тыс. гривен.

С сообщением о мошенничестве на линию «102» обратилась 55-летняя женщина. Полицейским она рассказала, что ей на мобильный поступило смс-сообщение о блокировке ее банковской карты. А когда она связалась по указанному номеру телефона, трубку поднял мужчина, так называемый работник банка, и под предлогом возобновления действия карточки, выведал секретную информацию и полностью опустошил ее счет.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведут поиски злоумышленника. А правоохранители в очередной раз предостерегают жителей области от «банковских» злоумышленников и обращаются к гражданам с просьбой быть менее доверчивыми с телефонными собеседниками, не называть им своих персональных данных и секретной информации по банковской карте. И помните: настоящие банкиры все операции проводят только в учреждениях банка, а подобные предложения поступают только от мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.