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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:2798

Сумы собираются сотрудничать с китайцами

Мэр Сум Александр Лысенко подписал Меморандум о сотрудничестве между Сумским городским советом и Народным правительством города Синьсян, провинция Хэнань, (КНР).

Официальная встреча китайской делегации и руководства города состоялась сегодня, 24 июля.

«Сотрудничество с городом Синьсян позволит Сумам активнее интегрироваться в мировые транспортные пути и привлекать иностранные инвестиции. Сейчас наши города выстраивают организационную структуру для внедрения парадипломатического, хорошо функционирующего единого механизма», - отметил Александр Лысенко.

Очерчивая возможные направления сотрудничества, старший консультант Народного правительства Синьсян Чжан Говей отметил, что правительство города заинтересовано в налаживании более глубоких связей с Сумами: «Реализация совместных проектов в рамках Меморандума будет способствовать развитию делового сотрудничества между городами на принципах равенства и взаимной выгоды». Он отметил, что сейчас правительство города Синьсян ищет возможности начинать проекты на уровне органов местного самоуправления.

Поскольку положения Меморандума отражает договоренность обеих сторон прилагать усилия по поиску новых направлений реализации сотрудничества состоялось подписание договора о создании на базе СНАУ Центра высоких технологий в сельском хозяйстве. Его задекларировали ректор Сумского национального аграрного университета Владимир Ладыка, директор института прикладной физики Национальной академии наук Украины Владимир Сторижко и генеральный директор «Европейского агрофизические института» города Синьсян Сяо Йидун.

В рамках официального визита в Сумы, представители делегации посетили предприятия ООО «Гуалапак Украина» и АО «Технология», посетили Сумской государственный университет и Сумской национальный аграрный университет, где состоялось обсуждение вопросов сотрудничества в сфере науки.

Экономика Китай Меморандум Синьсян
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Зомби в Сумах

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