Сумским семьям с детьми перечислена соцпомощь Средства можно получить в учреждениях банка уже 25 июля 2018 года.

Сегодня, 24 июля, была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, временная государственная помощь детям и помощь на уход за лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства с июль 2018 (дополнительное начисление).