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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10127

Сумским семьям с детьми перечислена соцпомощь

Средства можно получить в учреждениях банка уже 25 июля 2018 года.

Сегодня, 24 июля, была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, временная государственная помощь детям и помощь на уход за лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства с июль 2018 (дополнительное начисление).

Общество Соцпомощь
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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