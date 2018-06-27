Сумчан запрошують на «Нескучний ВелоFEST» 28-29 липня традиційно в місті Тростянець на території Дендропарку «Нескучне» для прихильників активного відпочинку відбудеться третій фестиваль «Нескучний ВелоFEST».

Запрошуємо всіх пересвідчитись, що велосипед - це не просто засіб пересування, а стиль здорового та успішного життя. Для учасників та гостей фестивалю на березі мальовничих озер в урочищі Нескучне буде функціонувати безкоштовний наметовий табір із найнеобхіднішими зручностями. В програмі фестивалю сімейні та індивідуальні перегони, Cross country, ВМХ змагання, гонка переслідування та безліч приємних сюрпризів, пишуть організатори.

Реєстрація для учасників тут. Вхід для глядачів вільний.