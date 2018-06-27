Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5196

Сумчан запрошують на «Нескучний ВелоFEST»

28-29 липня традиційно в місті Тростянець на території Дендропарку «Нескучне» для прихильників активного відпочинку відбудеться третій фестиваль «Нескучний ВелоFEST».

Запрошуємо всіх пересвідчитись, що велосипед - це не просто засіб пересування, а стиль здорового та успішного життя. Для учасників та гостей фестивалю на березі мальовничих озер в урочищі Нескучне буде функціонувати безкоштовний наметовий табір із найнеобхіднішими зручностями. В програмі фестивалю сімейні та індивідуальні перегони, Cross country, ВМХ змагання, гонка переслідування та безліч приємних сюрпризів, пишуть організатори.

Реєстрація для учасників тут. Вхід для глядачів вільний.

Фото
Спорт Велофест Тростянец
view counter

По тематике

В Тростянце завершились биатлонные соревнования
12.07.2018 13:48

В Тростянце завершились биатлонные соревнования

Сегодня, 12 июля, в Тростянце завершились Всеукраинские соревнования по летнему биатлону памяти спортивного журналиста Александра Мащенко....

В Тростянце провели спринтерские гонки биатлонистов
11.07.2018 16:52

В Тростянце провели спринтерские гонки биатлонистов

Сегодня, 11 июля, в Тростянце на Всеукраинских соревнованиях по летнему биатлону памяти спортивного журналиста Александра Мащенко прошли спринтерские гонки бегом...

В Тростянце стартовали биатлонные соревнования
10.07.2018 16:59

В Тростянце стартовали биатлонные соревнования

Сегодня, 10 июля, в Тростянце состоялось открытие соревнований по летнему биатлону памяти спортивного журналиста Александра Мащенко....

02.07.2018 12:27

Виновнику гибели 75-летней женщины дали 4 года за решеткой

К 4 годам лишения свободы приговорили водителя, под колесами автомобиля которого погибла 75-летняя женщина....

На Сумщине провели в последний путь погибшего Героя
27.06.2018 17:35

На Сумщине провели в последний путь погибшего Героя

Сегодня, 27 июня, в селе Становая Тростянецкого района похоронили Руслана Баглыка, уроженца Тростянца, младшего сержанта 92-ой отдельной Харьковской механизированной бригады....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:10 18:30 22:45
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
14:30 — 45 грн. 18:35 — 50 грн.
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
Кино Космос
12:40 — 40 грн. 16:40 — 45 грн.
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
Кино Космос
10:40 — 40 грн. 20:40 — 50 грн.
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
Кино Космос
10:30 — 40 грн. 18:20 — 50 грн.
view counter

Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.