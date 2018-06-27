Сумчан запрошують на «Нескучний ВелоFEST»

Запрошуємо всіх пересвідчитись, що велосипед - це не просто засіб пересування, а стиль здорового та успішного життя. Для учасників та гостей фестивалю на березі мальовничих озер в урочищі Нескучне буде функціонувати безкоштовний наметовий табір із найнеобхіднішими зручностями. В програмі фестивалю сімейні та індивідуальні перегони, Cross country, ВМХ змагання, гонка переслідування та безліч приємних сюрпризів, пишуть організатори.
Реєстрація для учасників тут. Вхід для глядачів вільний.
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