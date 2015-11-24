Как выглядит улица, названная в честь знаменитого сумского Олимпийского чемпиона Фото ул. Александра Шапаренко выложил в Фейсбуке экс-мэр Сум Геннадий Минавев.

Это сплошные ямы, а после вчерашнего дождя еще и лужи.

«Проезд между улицами Труда и Холодногорская, подъезд ко входу в спорткомплекс стадиона «Авангард», так называемая улица Александра Шапаренко, 240 метров», - прокомментировал Г.Минаев.

Напомним: КП «Дорремстрой» начало капитальный ремонт ул. Холодногорской, которая находится совсем рядом. Вероятно, ремонта ул. Шапаренко придется ждать до окончания реконструкции стадиона «Авангард».