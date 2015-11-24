Как выглядит улица, названная в честь знаменитого сумского Олимпийского чемпиона

Это сплошные ямы, а после вчерашнего дождя еще и лужи.
«Проезд между улицами Труда и Холодногорская, подъезд ко входу в спорткомплекс стадиона «Авангард», так называемая улица Александра Шапаренко, 240 метров», - прокомментировал Г.Минаев.
Напомним: КП «Дорремстрой» начало капитальный ремонт ул. Холодногорской, которая находится совсем рядом. Вероятно, ремонта ул. Шапаренко придется ждать до окончания реконструкции стадиона «Авангард».
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