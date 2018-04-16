Сумские спортсмены-инвалиды отличились в Грузии Представители сумского спортивного клуба инвалидов «Феникс» вернулись со спортивного фестиваля «Кутаиси-2018».

Уже в третий раз представители спортивного клуба инвалидов «Феникс» побывали на гостеприимной грузинской земле.

Наша команда привезла домой три награды в армрестлинге. Александр Кныш завоевал серебро в своей весовой категории, Николай Педоренко - золото в своей категории. Кроме того, Николай стал абсолютным победителем турнира, сообщил глава клуба Александр Гринка.