Сумские спортсмены-инвалиды отличились в Грузии

Уже в третий раз представители спортивного клуба инвалидов «Феникс» побывали на гостеприимной грузинской земле.
Наша команда привезла домой три награды в армрестлинге. Александр Кныш завоевал серебро в своей весовой категории, Николай Педоренко - золото в своей категории. Кроме того, Николай стал абсолютным победителем турнира, сообщил глава клуба Александр Гринка.
В течение двух дней территория манежа СумГУ превратилась в спортивную арену, где соревнуются сильные физически и невероятно сильные духом люди....
4 июля в Сумах пройдет Международная спартакиада среди лиц с инвалидностью....
28-31 мая в Софии (Болгария) проходил чемпионат Европы по армрестлингу....
29-30 апреля в г. Будапешт (Венгрия) проходил II чемпионат мира по пара-каратэ (спортсмены с ограниченными возможностями)....
С 12 по 15 апреля в Одессе прошел чемпионат Украины по армрестлингу среди юниоров, ветеранов и лиц с нарушением опорно-двигательного...