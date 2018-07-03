В Ахтырке начали готовиться к будущему паводку

Об этом сообщается на странице в Фейсбуке Ахтырского горсовета.
«Для обеспечения большей пропускной способности и беспрепятственного пропуска воды из русла реки Ахтырка к Ворскле управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства начались работы по строительству двух вспомогательных водопропускных сооружений на объездной дороге вокруг города Ахтырка.
Идут подготовительные работы для устройства основания под трубы, планируется завоз строительного материала.
В связи с проведением строительных работ временно проезд по дороге запрещен. Будьте внимательны», - говорится в сообщении.
Напомним: прошлой весной Ахтырку затопило паводковыми водами из-за прорыва дамбы. Пришлось разрушать объездную дорогу, чтобы вода ушла на поля.
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