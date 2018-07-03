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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:34212

В Ахтырке начали готовиться к будущему паводку

Для обеспечения большей пропускной способности и беспрепятственного пропуска воды из русла река Ахтырка к Ворскле в Ахытрке начались работы по строительству двух вспомогательных водопропускных сооружений на объездной дороге.

Об этом сообщается на странице в Фейсбуке Ахтырского горсовета.

«Для обеспечения большей пропускной способности и беспрепятственного пропуска воды из русла реки Ахтырка к Ворскле управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства начались работы по строительству двух вспомогательных водопропускных сооружений на объездной дороге вокруг города Ахтырка.

Идут подготовительные работы для устройства основания под трубы, планируется завоз строительного материала.

В связи с проведением строительных работ временно проезд по дороге запрещен. Будьте внимательны», - говорится в сообщении.

Напомним: прошлой весной Ахтырку затопило паводковыми водами из-за прорыва дамбы. Пришлось разрушать объездную дорогу, чтобы вода ушла на поля.

Общество Ахтырка Паводок
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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