В Ахтырке начали готовиться к будущему паводку Для обеспечения большей пропускной способности и беспрепятственного пропуска воды из русла река Ахтырка к Ворскле в Ахытрке начались работы по строительству двух вспомогательных водопропускных сооружений на объездной дороге.

Об этом сообщается на странице в Фейсбуке Ахтырского горсовета.

«Для обеспечения большей пропускной способности и беспрепятственного пропуска воды из русла реки Ахтырка к Ворскле управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства начались работы по строительству двух вспомогательных водопропускных сооружений на объездной дороге вокруг города Ахтырка.

Идут подготовительные работы для устройства основания под трубы, планируется завоз строительного материала.

В связи с проведением строительных работ временно проезд по дороге запрещен. Будьте внимательны», - говорится в сообщении.

Напомним: прошлой весной Ахтырку затопило паводковыми водами из-за прорыва дамбы. Пришлось разрушать объездную дорогу, чтобы вода ушла на поля.