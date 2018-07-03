Погода в Сумах: прогноз на завтра

Ночью синоптики прогнозируют кратковременный дождь, днем тоже пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Ветер восточный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха по городу ночью 18-20 С, днем 24-26 С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 21 июля по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,... 1
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...