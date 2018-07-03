Сумчане пытались украсть бордюры

В полночь, патрулируя улицу Садовую, экипаж патрульных заметил неизвестных граждан, которые что-то перевозили на тачке. Когда стражи порядка приблизились к ним, граждане стали ускорять шаг.
Инспекторы все же остановили их и выяснили, что в коляске граждане транспортируют элементы бордюрного камня.
Объяснить историю данного груза и его дальнейшего использования 50-летняя женщина, 24- и 47-летние мужчины не смогли.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
С начала нынешнего года на территории Сумской области было совершено 1575 краж чужого имущества, 1031 из которых уже раскрыты полицией....
За минувшие сутки полицейские разоблачили в кражах восемь жителей Лебединского, Краснопольского, Ахтырского, Глуховского, Сумского районов и г. Сумы....
31-летнюю жительницу Сумской области, вероятно причастную к краже, задержали полтавские патрульные....
Им оказался сосед потерпевшего. Придя посетить лежачего мужчину, он увидел деньги и не сдержался....
Триммер для стрижки волос и солнцезащитные очки похитила из магазина самообслуживания ранее судимая 38-летняя женщина....