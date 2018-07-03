Сумчане пытались украсть бордюры Патрульные обнаружили граждан, которые могут быть причастны к краже бордюров.

В полночь, патрулируя улицу Садовую, экипаж патрульных заметил неизвестных граждан, которые что-то перевозили на тачке. Когда стражи порядка приблизились к ним, граждане стали ускорять шаг.

Инспекторы все же остановили их и выяснили, что в коляске граждане транспортируют элементы бордюрного камня.

Объяснить историю данного груза и его дальнейшего использования 50-летняя женщина, 24- и 47-летние мужчины не смогли.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.