На Сумщине растет промышленность Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что по итогам I полугодия 2018 года производство промышленной продукции на Сумщине выросло на 7,6%.

Это обусловлено, прежде всего, увеличением производства химической продукции, насосов объемных поршневых и центробежных, изделий из древесины и т.п. В производстве пищевых продуктов увеличился выпуск мяса крупного рогатого скота, масла сливочного, какао-пасты и шоколада.

В то же время, предприятия области сократили объемы добычи сырой нефти, газового конденсата и природного газа.

За январь-июнь 2018 года предприятиями Сумщины произведено 11,4 тыс. тонн красок и лаков, 47,6 тыс. куб. м кирпича керамического, 34,3 тыс. куб. м древесины вдоль распиленной или расколотой и т.п. По пищевой промышленности в I полугодии было произведено 2,2 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота и свиней, 4,0 тыс. тонн масла сливочного, 27,3 тыс. тонн муки, 15,7 тыс. тонн хлебобулочных, сдобных изделий и пряников, 0,2 тыс. тонн изделий колбасных вареных и полукопченых.