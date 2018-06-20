На Сумщине растет промышленность

Это обусловлено, прежде всего, увеличением производства химической продукции, насосов объемных поршневых и центробежных, изделий из древесины и т.п. В производстве пищевых продуктов увеличился выпуск мяса крупного рогатого скота, масла сливочного, какао-пасты и шоколада.
В то же время, предприятия области сократили объемы добычи сырой нефти, газового конденсата и природного газа.
За январь-июнь 2018 года предприятиями Сумщины произведено 11,4 тыс. тонн красок и лаков, 47,6 тыс. куб. м кирпича керамического, 34,3 тыс. куб. м древесины вдоль распиленной или расколотой и т.п. По пищевой промышленности в I полугодии было произведено 2,2 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота и свиней, 4,0 тыс. тонн масла сливочного, 27,3 тыс. тонн муки, 15,7 тыс. тонн хлебобулочных, сдобных изделий и пряников, 0,2 тыс. тонн изделий колбасных вареных и полукопченых.
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда Сум в течение января-июня текущего года....
Сумское областное управление статистики опубликовало данные об оплате населением Сумской области жилкомуслуг в мае....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в мае...
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состояниb рынка труда в Сумской области....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда в г.Сумы....