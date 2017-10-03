Суть жалобы заключалась в том, что указанным торговым предприятием была размещена реклама проведения акции «Горы подарков» под лозунгом «Приди в Эпицентр и забери свой гарантированный подарок». Для участия в акции нужно было выполнить следующее условие: с 28 по 30 июня приобрести в гипермаркете товаров на сумму от 1000 грн. одним чеком и получить акционный подарок.

Потребительница решила воспользоваться интересным предложением и, посетив 28 июня магазин, приобрела товаров на указанную сумму, но акционного подарка не получила. То же она повторила и 29 июня. После повторного приобретения товаров на указанную сумму, ей снова отказали во вручении акционного подарка, мотивируя это тем, что количество подарков ограничено.

В ходе рассмотрения жалобы были выяснены все обстоятельства по указанной жалобе и причины отказа потребительнице в реализации ее права на получение подарков, заявленных в рекламной акции.

Рассмотрение указанного обращения было поручено начальнику отдела Степаненко А.А. В ходе его проведения, руководителю субъекта хозяйствования и юристам предприятия были разъяснены их права и обязанности, предусмотренные Законом Украины «О рекламе», и сообщено об ответственности в случае их нарушения.

Руководством предприятия были учтены все обстоятельства и принято решение о возобновлении прав потребительницы.

Было удовлетворено ее законные требования и вручен приз, которым стал холодильник «Zanussi» стоимостью 6798,96 грн.