Городские власти умеют создавать только рабочие группы 24 июля руководство города встретилось с членами семей погибших участников АТО по ситуации, связанной со строительством Мемориала на Аллее Славы.

Во время встречи мэр Сум Александр Лысенко предложил создать рабочую группу, в состав которой должны войти матери, жены погибших участников АТО, представители профильных структурных подразделений городского совета и общественных организаций. Данная рабочая группа сможет контролировать выполнение строительных работ на данном объекте.

Окончательно с тем, кто именно войдет в рабочую группу, должны определиться до понедельника.

Тогда состоится очередная встреча руководства города с членами семей погибших участников АТО. На нее пригласят предпринимателя, который изготавливал памятники и представителей подрядной организации.

Напомним: эпопея со строительством Мемориала началась еще в 2015 году, однако только в 2016 году за строительство взялся Общественный фонд «СУМЫ», который семьи погибших обвиняли в мошенничестве.