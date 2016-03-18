Городские власти умеют создавать только рабочие группы

Во время встречи мэр Сум Александр Лысенко предложил создать рабочую группу, в состав которой должны войти матери, жены погибших участников АТО, представители профильных структурных подразделений городского совета и общественных организаций. Данная рабочая группа сможет контролировать выполнение строительных работ на данном объекте.
Окончательно с тем, кто именно войдет в рабочую группу, должны определиться до понедельника.
Тогда состоится очередная встреча руководства города с членами семей погибших участников АТО. На нее пригласят предпринимателя, который изготавливал памятники и представителей подрядной организации.
Напомним: эпопея со строительством Мемориала началась еще в 2015 году, однако только в 2016 году за строительство взялся Общественный фонд «СУМЫ», который семьи погибших обвиняли в мошенничестве.
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