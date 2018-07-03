В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)

МСК «Сумчанка» сыграла 3:3 с мужским клубом из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игра состоялась в детском парке «Сказка».
Накануне арабская команда сыграла два матча в виннице с мужской сборной Украины. Обе игры завершились победами украинцев 8:1 и 5:2.
Первый мяч в ворота мужчин
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