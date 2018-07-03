В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж) 24 июля в Сумах прошла товарищеская игра по хоккею на траве между командами женской Национальной сборной Украины и мужского хоккейного клуба «Sharjah Tigers» (ОАЭ)

МСК «Сумчанка» сыграла 3:3 с мужским клубом из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игра состоялась в детском парке «Сказка».

Накануне арабская команда сыграла два матча в виннице с мужской сборной Украины. Обе игры завершились победами украинцев 8:1 и 5:2.

Первый мяч в ворота мужчин