Сумские хоккеистки сыграли вничью с мужским клубом из ОАЭ

В составе гостей играют исключительно легионеры из Пакистана, Индии и Бангладеш.
Игра, которая прошла на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка», выдалась очень динамичной, зрелищной, богатой на красивые моменты и голы. В итоге боевая ничья 3:3.
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