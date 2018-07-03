Сумские хоккеистки сыграли вничью с мужским клубом из ОАЭ 24 июля женская сборная Украины принимала мужской клуб из ОАЭ «Sharjah Tigers».

В составе гостей играют исключительно легионеры из Пакистана, Индии и Бангладеш.

Игра, которая прошла на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка», выдалась очень динамичной, зрелищной, богатой на красивые моменты и голы. В итоге боевая ничья 3:3.

Сегодня пройдет повторная игра. Начало в 17.00. Вход свободный.