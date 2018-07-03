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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:44133

На Сумщине поймали очередного сельского голову на взятке

На Сумщине разоблачили сельского голову, который требовал и получил 26 800 грн за не препятствование вырубке насаждений.

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Сумской области и Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирована противоправная деятельность главы одного из сельских советов Лебединского района.

Установлено, что голова села требовал от руководителя общества с ограниченной ответственностью, с которым был заключен договор по удалению зеленых насаждений на территории сельского совета, платить 150 грн за каждый куб. м кустарника и 500 грн за каждый куб. м деловой древесины. Только после получения всей суммы сельский голова обещал подписать соответствующие документы и передать предпринимателю вырубленную древесину.

Во вторник, 24 июля 2018 года, в своем служебном кабинете голова села в обмен на акт приемки выполненных работ получил от руководителя общества 21 800 грн, еще 5 тыс грн он получил накануне.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении голове села о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Взятка Лебединский район Сельский голова
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