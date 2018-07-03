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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:55115

Сумчанам выделили в 6 раз меньше субсидий

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в I полугодии 2018 года в органы соцзащиты населения за субсидией для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) обратились почти 210 тыс. домохозяйств, из которых субсидии назначены каждому третьему.

В текущем году количество получателей государственной субсидированной поддержки уменьшилась в 2,4 раза, поэтому уменьшилась и общая сумма назначенных субсидий на оплату ЖКУ, которая в I полугодии 2018 года составила 16,6 млн грн (в I полугодии 2017 года – 102,8 млн грн). Средний размер назначенной субсидии на одну семью в июне 2018 года составил 157,2 грн.

Кроме того, более 24 тыс. домохозяйств были назначены наличные субсидии для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на общую сумму 73 млн грн, что почти на уровне I полугодия прошлого года. Средний размер назначенной наличной субсидии на одно домохозяйство в июне 2018 года составил 2918,9 грн.

Общество Субсидии
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