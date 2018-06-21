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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24124

В Сумах областная детская больница и пансионат ветеранов без воды

КП «Горводоканал» сообщает о ликвидации порывов по улице Ковпака.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по ул. Ковпака, 22 и ул. Ковпака, 63 сегодня, 25 июля, в 9:00 прекращено водоснабжение домов №№ 59, 61, 63, 65, 67 по ул. Ковпака, а также областной клинической детской больницы, пансионата для ветеранов войны и труда, областного кардиологического диспансера, областного консультативно-диагностического центра, областного клинического госпиталя инвалидов ВОВ.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена.

Общество Отключение воды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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