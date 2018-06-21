В Сумах областная детская больница и пансионат ветеранов без воды КП «Горводоканал» сообщает о ликвидации порывов по улице Ковпака.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по ул. Ковпака, 22 и ул. Ковпака, 63 сегодня, 25 июля, в 9:00 прекращено водоснабжение домов №№ 59, 61, 63, 65, 67 по ул. Ковпака, а также областной клинической детской больницы, пансионата для ветеранов войны и труда, областного кардиологического диспансера, областного консультативно-диагностического центра, областного клинического госпиталя инвалидов ВОВ.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена.