На «Юбилейном» хотят провести чемпионат Украины по стрельбе из лука

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил президент Федерации стрельбы из лука Сумской области Сергей Холодов.
«Сегодня была достигнута принципиальная договоренность с руководством стадиона «Юбилейный», г. Сумы, который принимал финал Кубка и Суперкубка Украины по футболу о возможности проведения в следующем году летнего Чемпионата Украины по стрельбе из лука! Теперь все зависит от согласия и желания наших уважаемых функционеров...»- говорится в сообщении.
Напомним: зимний чемпионат Украины уже пять лет принимает манеж СумГУ.
12-15 июля в Чернигове прошел открытый чемпионат области по стрельбе из лука «Кубок Сиверщины»....
26-30 июня во Львове проходили Всеукраинские соревнования на «Кубок Б. Кокота»....
1 июля в г. Патра (Греция) завершился чемпионат Европы по стрельбе из лука среди юниоров и кадетов....
13 июня в Черкассах начался чемпионат Украины по стрельбе из лука....
4-7 июня в Черновцах проходил первый этап кубка Украины по стрельбе из лука....