На «Юбилейном» хотят провести чемпионат Украины по стрельбе из лука Стадион «Юбилейный» в Сумах уже в следующем году может принять летний чемпионат Украины по стрельбе из лука.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил президент Федерации стрельбы из лука Сумской области Сергей Холодов.

«Сегодня была достигнута принципиальная договоренность с руководством стадиона «Юбилейный», г. Сумы, который принимал финал Кубка и Суперкубка Украины по футболу о возможности проведения в следующем году летнего Чемпионата Украины по стрельбе из лука! Теперь все зависит от согласия и желания наших уважаемых функционеров...»- говорится в сообщении.

Напомним: зимний чемпионат Украины уже пять лет принимает манеж СумГУ.