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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:09140

На «Юбилейном» хотят провести чемпионат Украины по стрельбе из лука

Стадион «Юбилейный» в Сумах уже в следующем году может принять летний чемпионат Украины по стрельбе из лука.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил президент Федерации стрельбы из лука Сумской области Сергей Холодов.

«Сегодня была достигнута принципиальная договоренность с руководством стадиона «Юбилейный», г. Сумы, который принимал финал Кубка и Суперкубка Украины по футболу о возможности проведения в следующем году летнего Чемпионата Украины по стрельбе из лука! Теперь все зависит от согласия и желания наших уважаемых функционеров...»- говорится в сообщении.

Напомним: зимний чемпионат Украины уже пять лет принимает манеж СумГУ.

Спорт Стрельба из лука
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