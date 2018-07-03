На Сумщине стартует кубок области по футболу

Жеребьевка провел заместитель председателя ФФСО, председатель по организации и проведению соревнований Николай Железный.
В итоге сложились следующие пары команд ¼ финала:
«Украина-Токари» (Сумской р-н) - ФК «Велетенеь» (Глухов)
«Явор» (Краснополье) - ФК «Тростянец-2» (Тростянец)
«Аграрник-Авангард» (Белополье) - ФК «Тростянец» (Тростянец)
«Колос» (Севериновка) - «LS Group» (Верхняя Сыроватка)
Матчи состоятся 4 августа на полях команд, указанных первыми.
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