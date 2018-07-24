Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:0680

Сумчанки сыграли в чемпионате Украины по пляжному футболу

Центр пляжных видов спорта Одессы во второй раз принял матчи чемпионата Украины по пляжному футболу среди женских команд.

В этом году участие в турнире, организованного Ассоциацией пляжного футбола Украины при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, Федерации футбола Украины, Одесской областной федерации футбола, Ассоциации пляжных видов спорта, а также Одесского городского совета, приняли десять команд из шести регионов нашей страны: Одесской, Черкасской, Киевской, Хмельницкой, Сумской и Луганской областей, сообщает сайт Женский футбол Украины.

Команда ФК «Сумы» выступала в группе «В». Без проблем групповой этап выиграла киевская команда «AFC 5G». Вице-чемпион Украины-2017 в первом поединке со счетом 6:2 разгромил школьниц из СДЮШОР «Черноморец», а затем с еще большим счетом - дебютанток турнира из Сум 8:2. Второе место в этой группе заняли одесситки, разгромив сумчанок в очном противостоянии 7:1.

В четвертьфинале сумчанки сыграли против «Пантер» из Умани. Чемпионки-2017 обыграли дебютанток без особых проблем 5:1. Таким образом, наша команда заняла 7-ое место.

А чемпионом стала команда «AFC 5G» Киев, обыгравшая в финале  СДЮШОР «Черноморец» Одесса 9:2. Бронза у «Пантер» из Умани, обгравших свою вторую команду «Пантеры-Мрія-2006» Умань / Ананьев 4: 2

Спорт Женский футбол Пляжный футбол Футбол
view counter

По тематике

Сегодня 11:33

На Сумщине стартует кубок области по футболу

В Федерации футбола Сумской области состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар кубка Сумской области по футболу....

23.07.2018 16:59

Сумские артиллеристы приглашают на футбол

28 июля в Сумах пройдет очередная игра Лиги участников АТО по футболу....

23.07.2018 14:42

Чемпионат Сумщины по футболу: 9-й тур

21 июля состоялись матчи 9-го тура чемпионата области по футболу....

Сергей Рыбалка подписал с «Сивасспором» трехлетний контракт
23.07.2018 10:41

Сергей Рыбалка подписал с «Сивасспором» трехлетний контракт

Воспитанник сумского футбола Сергей Рыбалка официально стал игроком турецкого «Сивасспора»....

21.07.2018 19:22

«Сумы» стартовали c выездной волевой победы (видео)

Сегодня, 21 июля, в Горишних Плавнях местный «Горняк-Спорт» в первом туре чемпионата Украины по футболу в первой лиге принимал ПФК...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:10 18:30 22:45
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
14:30 — 45 грн. 18:35 — 50 грн.
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
Кино Космос
12:40 — 40 грн. 16:40 — 45 грн.
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
Кино Космос
10:40 — 40 грн. 20:40 — 50 грн.
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
Кино Космос
10:30 — 40 грн. 18:20 — 50 грн.
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.