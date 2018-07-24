Сумчанки сыграли в чемпионате Украины по пляжному футболу Центр пляжных видов спорта Одессы во второй раз принял матчи чемпионата Украины по пляжному футболу среди женских команд.

В этом году участие в турнире, организованного Ассоциацией пляжного футбола Украины при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, Федерации футбола Украины, Одесской областной федерации футбола, Ассоциации пляжных видов спорта, а также Одесского городского совета, приняли десять команд из шести регионов нашей страны: Одесской, Черкасской, Киевской, Хмельницкой, Сумской и Луганской областей, сообщает сайт Женский футбол Украины.

Команда ФК «Сумы» выступала в группе «В». Без проблем групповой этап выиграла киевская команда «AFC 5G». Вице-чемпион Украины-2017 в первом поединке со счетом 6:2 разгромил школьниц из СДЮШОР «Черноморец», а затем с еще большим счетом - дебютанток турнира из Сум 8:2. Второе место в этой группе заняли одесситки, разгромив сумчанок в очном противостоянии 7:1.

В четвертьфинале сумчанки сыграли против «Пантер» из Умани. Чемпионки-2017 обыграли дебютанток без особых проблем 5:1. Таким образом, наша команда заняла 7-ое место.

А чемпионом стала команда «AFC 5G» Киев, обыгравшая в финале СДЮШОР «Черноморец» Одесса 9:2. Бронза у «Пантер» из Умани, обгравших свою вторую команду «Пантеры-Мрія-2006» Умань / Ананьев 4: 2