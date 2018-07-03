Интернет-продавец арбузов оказался аферистом Более 15 тысяч гривен потерял житель Шостки, пытаясь приобрести через Интернет несколько тонн арбузов.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 31-летний житель Шостки. Заявитель рассказал правоохранителям, что нашел в Интернете объявление о продаже арбузов по очень привлекательной цене. Он связался по мобильному с продавцом и договорился с ним о покупке бахчевых в крупном размере.

По договоренности сторон, как только нагруженный автомобиль пройдет взвешивание, покупатель должен перечислить половину стоимости товара на указанный номер банковской карточки.

Покупатель через службу такси в Запорожской области нанял грузовик и направил его на поле для загрузки арбузами.

Через некоторое время ему позвонил продавец и сообщил, что машина уже прошла взвешивание, и он ждет предоплаты. Деньги житель Шостки перечислил на продиктованный ему номер банковской карточки. Однако уже через полчаса, связавшись с водителем грузовика, мужчина выяснил, что деньги до владельца поля не дошли, а номер телефона продавца уже не отвечает.

Сейчас правоохранители принимают меры по установлению личности мошенника и возврата денег обманутому покупателю. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

Полицейские снова предостерегают граждан от чрезмерной доверчивости и советуют покупать товар у проверенных продавцов. А деньги перечислять только после получения товара, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.