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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:2876

Сумские студенты с медалями IV Европейских университетских игр

24 и 25 июня в португальском городе Коимбра проходят поединки по дзюдо в зачет IV Европейских университетских игр.

В первый день соревнований разыгрывались награды в семи весовых категориях среди мужчин и женщин.

В категории до 60 кг студент СумГУ Кирилл Самотуг завоевал бронзовую награду. На своем пути к пьедесталу он одолел спортсменов из Италии, Германии, Венгрии. В полуфинальном поединке наш спортсмен уступил представителю Португалии, а в схватке за 3-е место оказался сильнее француза.

В категории до 73 кг еще один студент СумГУ Геворг Манукян завоевал серебряную награду. На пути к финалу он победил представителей Грузии, Кипра, Австрии и Хорватии. В финальном матче Геворг встретился с дзюдоистом из Польши. На протяжении всего поединка продолжалась равная борьба, однако из-за предупреждения наш спортсмен был вынужден идти в наступление, где и пропустил бросок от соперника, который и решил судьбу схватки.

Сегодня пройдут поединки в весовых категориях до 81 кг и более 100 кг, в которых будут соревноваться представители СумГУ Дмитрий Цюх и Андрей Колесник соответственно.

Спорт Дзюдо
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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