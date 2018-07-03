Сумские студенты с медалями IV Европейских университетских игр

В первый день соревнований разыгрывались награды в семи весовых категориях среди мужчин и женщин.
В категории до 60 кг студент СумГУ Кирилл Самотуг завоевал бронзовую награду. На своем пути к пьедесталу он одолел спортсменов из Италии, Германии, Венгрии. В полуфинальном поединке наш спортсмен уступил представителю Португалии, а в схватке за 3-е место оказался сильнее француза.
В категории до 73 кг еще один студент СумГУ Геворг Манукян завоевал серебряную награду. На пути к финалу он победил представителей Грузии, Кипра, Австрии и Хорватии. В финальном матче Геворг встретился с дзюдоистом из Польши. На протяжении всего поединка продолжалась равная борьба, однако из-за предупреждения наш спортсмен был вынужден идти в наступление, где и пропустил бросок от соперника, который и решил судьбу схватки.
Сегодня пройдут поединки в весовых категориях до 81 кг и более 100 кг, в которых будут соревноваться представители СумГУ Дмитрий Цюх и Андрей Колесник соответственно.
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