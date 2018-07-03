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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:13669

В Сумах произошел пожар на Центральном рынке (+видео)

В Сумах спасатели ликвидировали возгорание в бытовом подсобном помещении Центрального рынка.

Сегодня 25 июля в 9:28 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о задымлении в здании Центрального рынка в Сумах. На место происшествия направлялись пожарно-спасательные подразделения областного центра.

По предварительным данным, в подсобном бытовом помещении площадью 12 кв.м, загорелся электрочайник, огонь от которого перекинулся на деревянную мебель. До прибытия спасателей, сотрудники предприятия локализовали пожар на площади 1 кв.м используя первичные средства пожаротушения (огнетушители) и ручные пожарные стволы от пожарных кранов.

В 9:53 пожар был ликвидирован подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Всего к ликвидации привлекалось 5 единиц техники и 18 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причина пожара - короткое замыкание электрочайника.

Общество Пожар
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