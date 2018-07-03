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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:56193

В Сумах задержали серийного карманника (видео)

31-летний рецидивист отправится за решетку в 10-й раз.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко

«По подозрению в тайном похищении чужого имущества задержан 31-летний сумчанин. Злоумышленник до этого уже был девять (!!!) раз судим за кражи и незаконный оборот наркотических средств. Задержанному в среду, 25.07.2018, прокурором Сумской местной прокуратуры согласовано сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 185 (кража) УК Украины. Ему инкриминируется похищение мобильных телефонов у четырех человек. На этот раз карманник может провести за решеткой 5 лет», - написала она, добавив видео одной из краж.

Право Кража
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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