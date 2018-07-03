В Сумах задержали серийного карманника (видео)

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко
«По подозрению в тайном похищении чужого имущества задержан 31-летний сумчанин. Злоумышленник до этого уже был девять (!!!) раз судим за кражи и незаконный оборот наркотических средств. Задержанному в среду, 25.07.2018, прокурором Сумской местной прокуратуры согласовано сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 185 (кража) УК Украины. Ему инкриминируется похищение мобильных телефонов у четырех человек. На этот раз карманник может провести за решеткой 5 лет», - написала она, добавив видео одной из краж.
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