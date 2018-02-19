Чем дышали сумчане в июне Горотдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе в июне.

Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Сумах осуществляла лаборатория областного центра по гидрометеорологии.

В июне отбор проб атмосферного воздуха происходил на трех стационарных постах, расположенных по адресам: ул. СКД, 26 (ПСЗ № 3), ул. Харьковская, 125 (ПСЗ № 4), ул. Металлургов, 2 (ПСЗ № 5).

В течение месяца было отобрано и проанализировано 1149 проб.

Среднемесячные концентрации диоксида азота превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе в 1,8 раза, пыли - в 1,5 раза, формальдегида - в 1,2 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, ниже или на уровне санитарных норм.

С 13 по 15 июня в разные сроки отбора проб атмосферного воздуха, зафиксировано восемь случаев превышения максимально разовой предельно допустимой концентрации диоксида азота - от 1,1 до 1,5 раза на постах наблюдения № 4 и № 5; при юго-восточном и восточном направлении ветра со скоростью 1-3 м/с зафиксировано на грани предельно допустимой концентрации на посту наблюдения № 3.

25 и 27 июня на грани предельно допустимой концентрации зафиксированы максимально разовые концентрации пыли при южном направлении ветра со скоростью 1 м/с на посту наблюдения № 4 и при северо-восточном направлении ветра со скоростью 6 м/с на посту наблюдения № 5 соответственно.

По сравнению с маем уровень загрязнения атмосферного воздуха пылью, диоксидом азота увеличился, оксидом азота, формальдегидом уменьшился, а диоксидом серы, оксидом углерода, аммиаком остался почти на прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в июне не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон составлял 12-16 мкР/ч и не превышал допустимых значений.