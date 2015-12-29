Семьям погибших участников АТО дадут по 10 тысяч Сумские депутаты внесли изменения в решение городского совета от 26 октября 2016 № 1268-МР «Об утверждении городской программы «Социальная поддержка участников антитеррористической операции и членов их семей на 2017-2019 годы» (с изменениями).

Теперь женам и родителям, жителям города, мужья или дети которых погибли при исполнении служебного долга или умерших в период прохождения военной службы во время участия в антитеррористической операции, операции объединенных сил и мужья или дети которых погибли или умерли во время непосредственного участия в антитеррористической операции, операции объединенных сил в составе добровольческих формирований предоставят одноразовую течение 2018 материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов в размере 10 тыс. гривен.

На эти цели необходимо 480 тыс. гривен.