Сумской горсовет опять обратился к Премьер-министру по поводу субсидий Сумской городской совет обратился к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и Министерству социальной политики Украины по вопросу учета доходов одного из родителей ребенка, брак между которыми расторгнут.

Соответствующее решение на сессии 25 июля поддержали 27 депутатов.

Как известно, с 1 мая этого года вступили в действие требования Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Правительства № 329 от 27 апреля 2018 года, который является единственным нормативным документом, который предметно регулирует основания назначения субсидии.

Согласно пункту 9 этого Положения, в состав домохозяйства включаются лица, зарегистрированные и фактически проживающие в жилом помещении (доме). При назначении жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличное от адреса домохозяйства.

В соответствии со статьей 3 Семейного кодекса Украины ребенок принадлежит к семье своих родителей и тогда, когда совместно с ними не проживает, поэтому обусловленность указанного указывает, что независимо от наличия брака между родителями ребенка последний является членом семьи каждого из них. Положение не устанавливает исключение из этого правила.

«На сегодня вопрос учета в совокупный доход домохозяйства дохода одного из родителей при разводе при назначении субсидии не удовлетворяет потребности семей с детьми и нарушает, на их взгляд, конституционное право на социальную защиту, что обуславливает постоянную социальную напряженность в городе», - говорится в документе.

Поэтому с целью снятия социальной напряженности среди горожан, восстановления справедливости в данном вопросе среди указанной категории лиц, в своем обращении депутаты просят личного вмешательства премьер-министра Украины. В частности путем инициирования внесения изменений в Положение о неучете в совокупный доход домохозяйства дохода одного из родителей ребенка (когда брак между родителями расторгнут), который зарегистрирован и фактически проживает по другому адресу, при назначении жилищной субсидии одному из бывших супругов, который зарегистрирован вместе с ребенком.