Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:3032

Сумской горсовет опять обратился к Премьер-министру по поводу субсидий

Сумской городской совет обратился к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и Министерству социальной политики Украины по вопросу учета доходов одного из родителей ребенка, брак между которыми расторгнут.

Соответствующее решение на сессии 25 июля поддержали 27 депутатов.

Как известно, с 1 мая этого года вступили в действие требования Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Правительства № 329 от 27 апреля 2018 года, который является единственным нормативным документом, который предметно регулирует основания назначения субсидии.

Согласно пункту 9 этого Положения, в состав домохозяйства включаются лица, зарегистрированные и фактически проживающие в жилом помещении (доме). При назначении жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличное от адреса домохозяйства.

В соответствии со статьей 3 Семейного кодекса Украины ребенок принадлежит к семье своих родителей и тогда, когда совместно с ними не проживает, поэтому обусловленность указанного указывает, что независимо от наличия брака между родителями ребенка последний является членом семьи каждого из них. Положение не устанавливает исключение из этого правила.

«На сегодня вопрос учета в совокупный доход домохозяйства дохода одного из родителей при разводе при назначении субсидии не удовлетворяет потребности семей с детьми и нарушает, на их взгляд, конституционное право на социальную защиту, что обуславливает постоянную социальную напряженность в городе», - говорится в документе.

Поэтому с целью снятия социальной напряженности среди горожан, восстановления справедливости в данном вопросе среди указанной категории лиц, в своем обращении депутаты просят личного вмешательства премьер-министра Украины. В частности путем инициирования внесения изменений в Положение о неучете в совокупный доход домохозяйства дохода одного из родителей ребенка (когда брак между родителями расторгнут), который зарегистрирован и фактически проживает по другому адресу, при назначении жилищной субсидии одному из бывших супругов, который зарегистрирован вместе с ребенком.

Общество Обращение горсовета Субсидии
view counter

По тематике

Сегодня 10:55

Сумчанам выделили в 6 раз меньше субсидий

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в I полугодии 2018 года в органы соцзащиты населения за субсидией для...

16.07.2018 10:57

В Сумах за субсидии и льготы должны почти 50 миллионов

На прошлой неделе финансирования за предоставленные населению субсидии и льготы не поступало....

09.07.2018 21:18

Нардеп от Сум обратился к Гройсману по поводу несправедливого начисления субсидий

Народный депутат Украины от Сум Олег Медуница написал депутатский запрос на имя главы Правительства Украины Владимира Гройсмана относительно несправедливых нововведений...

09.07.2018 14:25

Городские власти недовольны, сколько сумчан получают субсидии

Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания 9 июля дал поручение подготовить предложения к апрельскому Постановлению Кабинета Министров, регламентирующему...

06.07.2018 10:00

Субсидианты должны своевременно информировать соцзащиту об изменениях

Сумчане, которым назначена субсидия, обязаны в течение 30 календарных дней проинформировать департамент социальной защиты населения об обстоятельствах для перерасчета назначенной...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:10 18:30 22:45
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
14:30 — 45 грн. 18:35 — 50 грн.
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
Кино Космос
12:40 — 40 грн. 16:40 — 45 грн.
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
Кино Космос
10:40 — 40 грн. 20:40 — 50 грн.
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
Кино Космос
10:30 — 40 грн. 18:20 — 50 грн.
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.