Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем в четверг, 26 июля, в Сумах и области ожидается гроза, местами град, шквалы 15-20 м/с.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь, грозу. Ветер восточный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха по городу ночью 18-20 С, днем 26-28 С.