Подозреваемые в осквернении памятного знака Героям Майдана не явились в суд Суд обязал подозреваемых в совершении хулиганских действий относительно мемориальной доски «Героям Майдана» явиться в суд.

В производстве Апелляционного суда Сумской области находятся апелляционные жалобы на постановления следственного судьи Ковпаковского районного суда г. Сумы, которыми двум двадцатилетним мужчинам за совершенные ими хулиганские действия в отношении мемориальной доски «Героям Майдана» была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Адвокат подозреваемых в судебном заседании просила отменить решение суда первой инстанции и выбрать для ее подзащитных более мягкую меру пресечения, а именно личное обязательство. По ее мнению прокурором не было доказано в суде первой инстанции наличие рисков укрытия подозреваемых от органов предварительного расследования и правосудия.

Коллегия судей Апелляционного суда Сумской области с целью вынесения законного и обоснованного решения и обеспечения подозреваемым права на защиту отложила рассмотрение апелляционной жалобы на 9 августа 2018 на 15.00 и 15.30.