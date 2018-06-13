Подозреваемые в осквернении памятного знака Героям Майдана не явились в суд

В производстве Апелляционного суда Сумской области находятся апелляционные жалобы на постановления следственного судьи Ковпаковского районного суда г. Сумы, которыми двум двадцатилетним мужчинам за совершенные ими хулиганские действия в отношении мемориальной доски «Героям Майдана» была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Адвокат подозреваемых в судебном заседании просила отменить решение суда первой инстанции и выбрать для ее подзащитных более мягкую меру пресечения, а именно личное обязательство. По ее мнению прокурором не было доказано в суде первой инстанции наличие рисков укрытия подозреваемых от органов предварительного расследования и правосудия.
Коллегия судей Апелляционного суда Сумской области с целью вынесения законного и обоснованного решения и обеспечения подозреваемым права на защиту отложила рассмотрение апелляционной жалобы на 9 августа 2018 на 15.00 и 15.30.
В апелляционном суде оспорят домашний арест молодых людей, которые осквернили памятный знак Героям Майдана....
Видео выложил на своей странице в Фейсбуке координатор движения «С14» Сергей Мазур....
Жюри конкурса, которое определяло лучшую идею памятника Героям Майдана в городе Сумы, сегодня решило завершить свою работу....
14 июня в Центре админуслуг конкурная комиссия должна была выбрать победителя в конкурсе на лучшую идею памятника Героям Майдана....
14 июня состоится заседание жюри конкурса на определение лучшей идеи памятника Героям Майдана....