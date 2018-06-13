Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:2497

Подозреваемые в осквернении памятного знака Героям Майдана не явились в суд

Суд обязал подозреваемых в совершении хулиганских действий относительно мемориальной доски «Героям Майдана» явиться в суд.

В производстве Апелляционного суда Сумской области находятся апелляционные жалобы на постановления следственного судьи Ковпаковского районного суда г. Сумы, которыми двум двадцатилетним мужчинам за совершенные ими хулиганские действия в отношении мемориальной доски «Героям Майдана» была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Адвокат подозреваемых в судебном заседании просила отменить решение суда первой инстанции и выбрать для ее подзащитных более мягкую меру пресечения, а именно личное обязательство. По ее мнению прокурором не было доказано в суде первой инстанции наличие рисков укрытия подозреваемых от органов предварительного расследования и правосудия.

Коллегия судей Апелляционного суда Сумской области с целью вынесения законного и обоснованного решения и обеспечения подозреваемым права на защиту отложила рассмотрение апелляционной жалобы на 9 августа 2018 на 15.00 и 15.30.

Право Осквернение Памятник Героям Майдана
view counter

По тематике

12.07.2018 11:38

Черниговцы, осквернившие памятный знак Героям Майдана в Сумах, не хотят сидеть дома по ночам

В апелляционном суде оспорят домашний арест молодых людей, которые осквернили памятный знак Героям Майдана....

05.07.2018 11:04

Черниговцев, которые осквернили памятный знак Героям Майдана в Сумах, заставили извиниться (видео)

Видео выложил на своей странице в Фейсбуке координатор движения «С14» Сергей Мазур....

22.06.2018 16:45

В Сумах снова не смогли определиться с памятником Героям Майдана

Жюри конкурса, которое определяло лучшую идею памятника Героям Майдана в городе Сумы, сегодня решило завершить свою работу....

15.06.2018 11:58

В Сумах не кому определяться с памятником Героям Майдана

14 июня в Центре админуслуг конкурная комиссия должна была выбрать победителя в конкурсе на лучшую идею памятника Героям Майдана....

13.06.2018 15:25

Завтра в Сумах могут определить лучшую идею памятника Героям Майдана

14 июня состоится заседание жюри конкурса на определение лучшей идеи памятника Героям Майдана....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:10 18:30 22:45
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
14:30 — 45 грн. 18:35 — 50 грн.
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
Кино Космос
12:40 — 40 грн. 16:40 — 45 грн.
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
Кино Космос
10:40 — 40 грн. 20:40 — 50 грн.
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
Кино Космос
10:30 — 40 грн. 18:20 — 50 грн.
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.