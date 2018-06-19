4 года спустя: в Сумах определили подсудность дел «Майдана» Апелляционный суд Сумской области определил подсудность дел «Майдана».

Речь идет о препятствовании сумскими правоохранителями организации и проведения митингов в январе 2014 года.

По решению Апелляционного суда Сумской уголовное дело о привлечении к ответственности девяти сотрудников правоохранительных органов будет рассматривать Ковпаковский районный суд г. Сумы. Среди статей, инкриминируют правоохранителям - организация незаконного задержания лиц, привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности, незаконное препятствование проведению собраний, митингов и вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа.