17-летний сумчанин гулял по городу с заряженным пистолетом

На линию 102 поступило сообщение о двух молодых людях, которые ходят по улице Ярослава Мудрого с предметом, похожим на пистолет. Стражи порядка мгновенно отреагировали на сообщение и начали отрабатывать данную улицу. Уже через несколько минут полицейские заметили юношей, которые отвечали ориентированию.
Патрульные остановили мужчин и заметили у одного из них предмет, похожий на пистолет, как в дальнейшем выяснилось, с патроном в патроннике. 17-летний гражданин пояснил, что данный предмет он носит для собственного самозащиты.
Инспекторы вызвали на место происшествия родителей данного юноши и следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.
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