17-летний сумчанин гулял по городу с заряженным пистолетом Благодаря неравнодушному гражданину патрульные обнаружили у несовершеннолетнего предмет, похожий на пистолет.

На линию 102 поступило сообщение о двух молодых людях, которые ходят по улице Ярослава Мудрого с предметом, похожим на пистолет. Стражи порядка мгновенно отреагировали на сообщение и начали отрабатывать данную улицу. Уже через несколько минут полицейские заметили юношей, которые отвечали ориентированию.

Патрульные остановили мужчин и заметили у одного из них предмет, похожий на пистолет, как в дальнейшем выяснилось, с патроном в патроннике. 17-летний гражданин пояснил, что данный предмет он носит для собственного самозащиты.

Инспекторы вызвали на место происшествия родителей данного юноши и следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.