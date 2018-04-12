Сегодня, 25 июля, на сессии Сумского горсовета рассматривали вопрос о переименовании ул. Горького.
Было два варианта – присвоить улице имя подпольщика ОУН времен Второй мировой войны Семена Сапуна или вернуть историческое название – Суджанская.
Однако необходимого количества голосов ни одно из предложений не набрало.
Напомним: буквально 24 июля на сайте онлайн-петиций появилось еще одно предложение – назвать улицу Горького именем украинского политика Левко Лукьяненко, который совсем недавно скончался на 90-ом году жизни.
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