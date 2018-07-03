Полиция поймала семерых воров на Сумщине Злоумышленниками оказались жители областного центра, Роменского, Ахтырского, Белопольского и Ямпольского районов, которые интересовались деньгами, металлическими изделиями, мобильными телефонами и другой бытовой техникой.

Сумские полицейские разоблачили в кражах двух местных мужчин 32 и 36 лет. Первый, находясь на центральном рынке, украл мобильный телефон у 56-летней женщины, а другой - из нежилой квартиры вынес телевизор.

Еще двух любителей чужих мобильных разоблачили и в Ахтырском районе. Там участковые офицеры полиции привлекли к ответственности 42-летнего жителя района, который украл мобильный и 200 гривен из домовладения 52-летнего мужчины. Другой ахтырчанин, находясь в больнице, покусился на телефон 31-летнего мужчины.

В этот же день оперативники обнаружили и двух «металлоискателей». Злоумышленниками оказались 19-летний житель Ромен и 57-летний житель Ямпольского района, один из которых проник во двор 79-летнего пенсионера, у которого похитил понравившиеся металлические изделия, а другой обокрал помещение 58-летней женщины.

В Белопольское отделение полиции обратился 62-летний житель одного из сел. Он пожаловался на неизвестного, укравшего деньги из его дома. Когда правоохранители провели проверку, вычислили 40-летнего односельчанина заявителя, который признался в содеянном и рассказал, куда потратил почти 400 гривен заявителя.

Все похищенные вещи правоохранители изъяли и вернули их владельцам, а в отношении всех фигурантов открыли уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести преступления им может грозить штраф или даже лишение свободы сроком до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.