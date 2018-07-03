Полицейские Шостки обнаружили очередного наркоагрария Более 300 кустов конопли выращивал на своем приусадебном участке 43-летний житель Шосткинского района.

В рамках операции «Мак-2018», который сейчас идет на всей территории Сумщины, участковый офицер полиции обнаружил 43-летнего местного жителя, который на своем приусадебном участке выращивал коноплю.

«Наведавшись к мужчине домой, на территории его домовладения полицейские обнаружили 300 растений конопли, которые росли в саду, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Незаконные насаждения уничтожили, а самого «агрария» для объяснений направили в отдел полиции».

Правоохранители изъятую коноплю направили на экспертное исследование, по результатам чего будут приняты соответствующие решения. А по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.