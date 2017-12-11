В Сумах устанавливают неудобный забор на остановке

Об этом сообщается на странице департамента в Фейсбуке.
Напомним, это уже не первый забор рядом с остановками и светофорами. Такой же установили остановкой ранее возле Выставочного центра. Однако сумчане жалуются, что маршрутки останавливаются сразу после пешеходного перехода, не заезжая за забор. А когда дождь, то приходится вставать прямо в лужи. Затем, чтобы успеть на зеленый сигнал светофора, сумчане срезают угол и бегут через дорогу, подвергая себя опасности быть сбитыми.
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