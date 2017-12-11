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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:13178

В Сумах устанавливают неудобный забор на остановке

По заказу департамента инфраструктуры города начаты работы по установке металлического забора для безопасности горожан на остановке общественного транспорта по ул.Харьковская напротив ТРЦ «Мануфактура».

Об этом сообщается на странице департамента в Фейсбуке.

Напомним, это уже не первый забор рядом с остановками и светофорами. Такой же установили остановкой ранее возле Выставочного центра. Однако сумчане жалуются, что маршрутки останавливаются сразу после пешеходного перехода, не заезжая за забор. А когда дождь, то приходится вставать прямо в лужи. Затем, чтобы успеть на зеленый сигнал светофора, сумчане срезают угол и бегут через дорогу, подвергая себя опасности быть сбитыми.

Общество Забор Остановка
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