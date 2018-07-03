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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:23143

На Сумщине патрульная полиция начала проверку перевозчиков

Усиленное внимание к перевозчикам вызвано трагическими событиями, которые имели место в прошлую пятницу, когда в Украине случилось несколько резонансных ДТП.

24 июля инспекторы патрульной полиции совместно с работниками Укртрансбезпеки провели проверки транспортных средств, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров.

Сейчас патрульные полицейские проводят проверки транспортных средств, курсирующих по городу и в пределах области, обнаруживают технические неисправности и составляют необходимые административные материалы на водителей-нарушителей.

С начала проведения профилактических мероприятий патрульные полицейские осмотрели около 60 транспортных средств. Всего обнаружили 20 нарушений ПДД, из них 6 фактов управления технически неисправным транспортным средством и 4 случая управления данными транспортными средствами, которые не прошли обязательный технический контроль.

Уважаемые участники дорожного движения, просим вас более ответственно относиться к поездке. Дорога ошибок не прощает, берегите себя!

Право Патрульная полиция Перевозчики
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