На Сумщине патрульная полиция начала проверку перевозчиков

24 июля инспекторы патрульной полиции совместно с работниками Укртрансбезпеки провели проверки транспортных средств, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров.
Сейчас патрульные полицейские проводят проверки транспортных средств, курсирующих по городу и в пределах области, обнаруживают технические неисправности и составляют необходимые административные материалы на водителей-нарушителей.
С начала проведения профилактических мероприятий патрульные полицейские осмотрели около 60 транспортных средств. Всего обнаружили 20 нарушений ПДД, из них 6 фактов управления технически неисправным транспортным средством и 4 случая управления данными транспортными средствами, которые не прошли обязательный технический контроль.
Уважаемые участники дорожного движения, просим вас более ответственно относиться к поездке. Дорога ошибок не прощает, берегите себя!
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