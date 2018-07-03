Ночью пьяный водитель на ВАЗ врезался в дом

Происшествие случилось ночью, на улице Харьковской. Экипаж патрульной полиции получил сообщение о ДТП.
Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что 22-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не выбрал безопасную скорость движения, после чего допустил наезд на здание. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, никто не пострадал.
У водителя автомобиля не было никаких документов, зато у него присутствовали явные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировало у него 0,84 промилле алкоголя, что более чем 4 раза превышает допустимую норму.
Полицейские оформили автопроисшествие и составили на водителя-виновника административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП и ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.
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