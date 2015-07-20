На Сумщине растет смертность от туберкулеза Об этом говорили на заседании круглого стола, где обсуждались сотрудничество органов государственной власти, медицинских работников и пациентов, больных туберкулезом, в Сумской области.

За шесть месяцев этого года выявлено уже 320 больных, за аналогичный период в прошлом году - 317 человек.

«Настораживает то, что смертность от туберкулеза возрастает. Фтизиатры должны лечить больного, впрочем, выявлять болезнь должны врачи первичного и вторичного звена», - рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера и главный фтизиатр области Леонид Бондаренко.

По его словам, большая заболеваемость наблюдается среди взрослых лиц трудоспособного возраста, большинство из которых безработные. Кроме этого, за шесть месяцев заболело 5 детей и 2 подростка.

Кандидат медицинских наук Наталья Кожан рассказала, что среди восточноевропейских стран, в Украине один из самых высоких уровней заболеваемости туберкулезом и очень низкие показатели лечения и выявления больных. Эта ситуация усугубляется тем, что в Украине также существует эпидемия ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита. В нашей стране нет такого уголка, где люди бы не болели этими заболеваниями.

«Туберкулез входит в десятку причин смертности в мире - каждый пятый в мире умирает от туберкулеза. Поэтому, Всемирная организация здравоохранения поставила перед нами задачу - к 2030 году практически ликвидировать туберкулез», - добавляет она.

Поэтому участники круглого стола решили подписать резолюцию и направить ее в областной власти, в которой предусматривается обеспечение Сумщины новейшими противотуберкулезными лекарствами, эффективная межведомственная и межсекторальная координация в сфере противодействия, разработки комплекса мероприятий по привлечению первичной медицинской сети для профилактики и выявления болезни и т.п.