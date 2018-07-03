Сумской дзюдоист стал чемпионом Европейских университетских игр

В весовой категории свыше 100 кг аспирант СумГУ Колесник Андрей завоевал золотую награду. На своем пути к победе он одолел дзюдоистов из Германии, Франции и Боснии и Герцеговины. В финальном поединке Андрей встретился со спортсменом из Белоруссии - Владиславом Царпицким. В тяжелой борьбе победа досталась нашему дзюдоисту.
В весовой категории до 81 кг, к сожалению, студент СумГУ Дмитрий Цюх завершил свое выступление в двух шагах от пьедестала.
Всего за два дня наши ребята получили 3 награды: золото, серебро и бронзу.
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