Сумской дзюдоист стал чемпионом Европейских университетских игр 25 июля в Коимбре (Португалия) прошли заключительные поединки по дзюдо в рамках IV Европейских университетских игр.

В весовой категории свыше 100 кг аспирант СумГУ Колесник Андрей завоевал золотую награду. На своем пути к победе он одолел дзюдоистов из Германии, Франции и Боснии и Герцеговины. В финальном поединке Андрей встретился со спортсменом из Белоруссии - Владиславом Царпицким. В тяжелой борьбе победа досталась нашему дзюдоисту.

В весовой категории до 81 кг, к сожалению, студент СумГУ Дмитрий Цюх завершил свое выступление в двух шагах от пьедестала.

Всего за два дня наши ребята получили 3 награды: золото, серебро и бронзу.