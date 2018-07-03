Сумские хоккеистки проиграли арабским «тиграм»

После ничейно игры в первом матче на этот раз сильнее были гости 1:2. Единственный гол за наших забила Виктория Стеценко.
Напомним: в составе арабской команды играют исключительно легионеры из Пакистана, Индии и Бангладеш.
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