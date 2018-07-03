В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажке 25 июля в 14:32 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одной из квартир в доме по ул. Генерала Чибисова в г. Сумы.

О пожаре сообщили соседи, которые почувствовали резкий запах дыма в подъезде. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию, проведенной разведкой было установлено, что горит стиральная машинка в ванной комнате. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. В 14:55 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения на остальные квартиры, а в 15:03 полностью ликвидирован.

По предварительным выводам специалистов причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети.

Всего к тушению пожара были привлечены 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.