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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажке

25 июля в 14:32 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одной из квартир в доме по ул. Генерала Чибисова в г. Сумы.

О пожаре сообщили соседи, которые почувствовали резкий запах дыма в подъезде. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию, проведенной разведкой было установлено, что горит стиральная машинка в ванной комнате. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. В 14:55 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения на остальные квартиры, а в 15:03 полностью ликвидирован.

По предварительным выводам специалистов причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети.

Всего к тушению пожара были привлечены 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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