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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:141

На Сумщине поймали на взятке сельского старосту

На Сумщине разоблачили сельского старосту, который за 13 тыс. грн взятки закрыл глаза на самовольный захват земельного участка.

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Сумской области и Ахтырского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирована противоправная деятельность старосты одного из сельских советов Ахтырского района.

Установлено, что сельский староста требовал от руководителя фермерского хозяйства систематически платить ему неправомерную выгоду за противоправное пользования земельным участком. В случае отказа чиновник угрожал передать эти земли другому лицу.

В среду, 25 июля 2018 года, в своем служебном кабинете сельский староста получил от руководителя фермерского хозяйства 13 тыс. грн, после чего обязывался закрыть глаза на самовольное использование земельного участка.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении чиновнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Взятка
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